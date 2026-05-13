LIVE Brescia-Olympiacos 5-3 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | botta di Dolce che finisce in rete!
Nella partita di pallanuoto in corso tra Brescia e Olympiacos, il risultato attuale è di 5-3 a favore della squadra italiana. Durante l'incontro, un gol di Dolce è stato messo a segno e si trova in rete. Poco prima, un'azione di superiorità numerica ha portato un'altra rete, questa volta di Ferrero, contribuendo al punteggio parziale. La gara si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sui gol e le azioni principali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.47? Goooooooooooooooool, Ferrero sfrutta la superiorità numerica, Brescia-Olympiacos 5-3. 6.18? Rete di Genidounias su rigore, fallo di Lodi, Brescia-Olympiacos 4-3. 6.40? Goooooooooooooool, Guerrato porta al massimo vantaggio lombardo, Brescia-Olympiacos 4-2. 7.22? Goooooooooooool, Balzarini con una bella azione corale, Brescia-Olympiacos 3-2. 7.59? Inizia il secondo quarto, palla al Brescia. Finisce il primo quarto, Brescia-Olympiacos 2-2. 0.48? Gooooooool, Balzarini da fuori stampa il palo interno, Brescia-Olympiacos 2-2. 2.23? Balzarini manca ancora il tiro, deve essere più cinico. 4.32? Gol di Nikolaidis, rete in superiorità numerica, Brescia-Olympiacos 1-2.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Brescia-Olympiacos 0-0, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte!
LIVE Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di prestigio contro i greciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Brescia-Olympiacos, Champions League...
Temi più discussi: LIVE Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di prestigio contro i greci; Pallanuoto Champions League, Pro Recco e Brescia ai quarti: gare su Sky e Now; Brescia-Olympiacos oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming.; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.
?Le parole di Mario Del Basso in vista del match di domani ? Olympiacos ?Mercoledì 13 Maggio 20:30 Diretta su SkySport #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto facebook
LIVE Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di prestigio contro i greciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto ... oasport.it
Brescia-Olympiacos oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming.La vittoria è l'unico risultato utile per riuscire ad alimentare le residue possibilità di realizzazione di un sogno. Nell'incontro valevole per la quinta ... oasport.it