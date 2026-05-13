LIVE Brescia-Olympiacos 5-3 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | botta di Dolce che finisce in rete!

Nella partita di pallanuoto in corso tra Brescia e Olympiacos, il risultato attuale è di 5-3 a favore della squadra italiana. Durante l'incontro, un gol di Dolce è stato messo a segno e si trova in rete. Poco prima, un'azione di superiorità numerica ha portato un'altra rete, questa volta di Ferrero, contribuendo al punteggio parziale. La gara si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sui gol e le azioni principali.

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