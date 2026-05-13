LIVE Brescia-Olympiacos 16-17 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | sconfitta ai tiri di rigore per i padroni di casa

Nella partita di pallanuoto valida per la Champions League, la squadra di casa ha perso contro l’Olympiacos ai tiri di rigore, con il punteggio finale di 16-17. La gara si è conclusa con una parità di 16-16 al termine dei tempi regolamentari e supplementari, prima della definizione ai rigori. I tifosi presenti e gli spettatori collegati in diretta hanno potuto seguire ogni fase dell’incontro fino alla conclusione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 21.56 Alcune statistiche del match, si segnala soprattutto le 4 reti di Balzarini e la doppietta di Gianazza. 21.55 Finisce l’avventura in Champions League del Brescia, che esce a testa altissima contro una fortissima pretendente al titolo insieme alla Pro Recco. Partita da libro cuore per il Brescia ma che non è bastata alla fine ai rigori per vincere la partita. 21.54 Finisce qui Brescia-Olympiacos 16-17 dopo i tiri di rigore. Errore di Viskovic 16-17. Gol Zalanki, 16-17. GOOL Ferrero, 16-16. Gol di Genidounias 15-16. GOOL Del Basso, 15-15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brescia-Olympiacos 16-17, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: sconfitta ai tiri di rigore per i padroni di casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di prestigio contro i greciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Brescia-Olympiacos, Champions League... Leggi anche: LIVE Brescia-Olympiacos 8-11, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Temi più discussi: LIVE Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di prestigio contro i greci; Brescia-Olympiacos oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming.; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; LIVE Havk Mladost-Pro Recco 14-17, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: grande vittoria dei liguri che si qualificano al prossimo turno!. LIVE Brescia-Olympiacos 7-7, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: botta di Dolce che finisce in rete!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.37' Espulsione per Guerrato. 3.43' Fountoulis sbaglia dai sei metri. 4.38' Gol di Dimou, ellenici che restano ... oasport.it Brescia-Olympiacos oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming.La vittoria è l'unico risultato utile per riuscire ad alimentare le residue possibilità di realizzazione di un sogno. Nell'incontro valevole per la quinta ... oasport.it