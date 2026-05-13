Litiga con l' autista l' autobus sbanda e si schianta contro un albero

Un incidente si è verificato in mattinata dopo che un autobus ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero, a seguito di una lite tra il passeggero e l’autista. Secondo quanto riferito, a bordo del veicolo era presente anche un passeggero che teneva una sigaretta accesa. La collisione ha causato danni al mezzo e alcuni feriti tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

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A bordo del bus con la sigaretta accesa, poi la lite con l’autista degenera: il mezzo sbanda e si schianta contro un albero. Attimi di paura nella serata del 23 aprile tra via Zadei e l’ospedale Civile, dove un autobus della linea 15 è finito fuori strada dopo una violenta discussione scoppiata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Auto sbanda e si schianta contro un albero: uomo muore sul colpo Temi più discussi: Litiga con l'autista di un bus a Pavia, lo colpisce con un manganello e scappa in monopattino: 19enne denunciato; Litiga con autista di un bus e lo aggredisce con un manganello, denunciato; Marcignago, autista di Autoguidovie aggredito con un manganello durante una lite: denunciato 19enne; Ragazzi fumano sul bus a Brindisi, l'autista li sgrida e viene colto da un malore: nei guai anche una minore. Il consigliere riformista di Sunderland David Barker ha picchiato la sua ragazza e ha abusato di un bambino reddit ORTOFRUTTA DI BONAVENTURA ANDREA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Litiga con un autista di Autoguidovie, gli tira un pugno in faccia e lo manda in ospedaleMarcignago, sfociato in un atto violento un diverbio per motivi di viabilità legato alla presenza di un monopattino ... ilgiorno.it Litiga con l’autista di un bus a Pavia, lo colpisce con un manganello e scappa in monopattino: 19enne denunciatoI carabinieri hanno denunciato un 19enne per l'aggressione a un autista di pullman di linea avvenuta a Marcignago (Pavia) lo scorso 29 aprile ... fanpage.it