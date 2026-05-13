Durante un intervento al Senato, un senatore ha criticato il governo e la presidente del Consiglio, facendo riferimento al caso di un ministro della Cultura che ha deciso di rimuovere alcuni membri dal suo staff. Nel suo discorso, ha anche scherzato sulla figura di un personaggio immaginario che suonava il flauto di Pan nel bosco, attribuendo a questa immagine la responsabilità del ruolo del ministro. La discussione si inserisce in un momento di attenzione sul rinnovamento dei collaboratori di governo.

Nella sua interrogazione al Senato, il senatore Matteo Renzi ha attaccato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il suo governo citando il recente caso del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha revocato parte del suo staff. “Di fronte alla crisi dello stretto di Hormuz la vostra proposta è la legge elettorale e succede perché la qualità delle persone che ha attorno non è all’altezza della sfida di geopolitica”, è stata la premessa del leader di Italia viva aggiungendo: “Il ministro della cultura riesce a farsi dare dell’assenteista da Matteo Salvini, riesce a litigare con il mondo del cinema e con gli intellettuali di destra e perfino a licenziare i suoi collaboratori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ironia di Renzi: “Giuli stava bene nel bosco a suonare il flauto di Pan, è colpa vostra se è ministro”

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