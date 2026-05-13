Kevin Roberts, presidente della Heritage Foundation, ha dichiarato che la Cina dovrebbe affrontare maggiori difficoltà, ritenendo che questa strategia sia necessaria. Ha anche espresso rispetto per il modo di agire della premier italiana, definendo il suo atteggiamento positivo. Le sue parole sono state riportate da un'agenzia di stampa e attirano l'attenzione sui rapporti tra gli Stati Uniti, la Cina e l’Italia.

(Adnkronos) - Quando Kevin Roberts parla, Washington ascolta. Presidente della Heritage Foundation (il think tank che da Reagan a Trump ha fornito l'architettura intellettuale al conservatorismo americano), Roberts è a Roma, dove ha incontrato il ministro Urso e ha presentato l'edizione italiana del suo libro Riprendere Washington per salvare l'America (Giubilei Regnani), con la prefazione del vicepresidente JD Vance. A margine di una conversazione con l'editore Francesco Giubilei e Mario Enzler nella sede di Confedilizia guidata da Giorgio Spaziani Testa, l'Adnkronos lo ha incontrato. Storico di formazione,...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ideologo trumpiano: "La Cina deve provare più dolore. Meloni? Grande rispetto"

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