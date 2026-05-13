Libano Unifil | drone su base italiana no feriti ma danni a edifici

Un drone si è schiantato su una base italiana nel sud del Libano, causando danni ad alcuni edifici. Nessuno tra i militari presenti è rimasto ferito nell’incidente. L’attacco è stato segnalato dalle autorità locali, che stanno valutando le conseguenze dell’accaduto. La presenza delle forze italiane in quella regione prosegue senza interruzioni, mentre le autorità di sicurezza monitorano la situazione.

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