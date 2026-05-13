Libano Unifil | drone su base italiana no feriti ma danni a edifici

Da periodicodaily.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drone si è schiantato su una base italiana nel sud del Libano, causando danni ad alcuni edifici. Nessuno tra i militari presenti è rimasto ferito nell’incidente. L’attacco è stato segnalato dalle autorità locali, che stanno valutando le conseguenze dell’accaduto. La presenza delle forze italiane in quella regione prosegue senza interruzioni, mentre le autorità di sicurezza monitorano la situazione.

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(Adnkronos) – Ancora un attacco contro una base italiana di Unifil, nel sud del Libano. In una nota su Telegram, la missione delle Nazioni Unite ha riferito che ieri pomeriggio "un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale di Naqoura", dove si trovano i soldati italiani. "Nessuno è rimasto ferito, ma qualche.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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