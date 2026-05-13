L’Europa guarda ad Aspides per rispondere alla crisi di Hormuz
L’Europa sta valutando un possibile ampliamento della missione Aspides, attualmente presente nel Mar Rosso, per far fronte alla crisi nello Stretto di Hormuz. La situazione ha portato a un rinnovato interesse per la sicurezza marittima nella regione, con alcuni Stati membri che stanno considerando l'invio di nuove unità navali. La discussione riguarda l’eventuale estensione delle operazioni e il rafforzamento della presenza europea nella zona.
La crisi nello Stretto di Hormuz riporta la sicurezza marittima al centro dell’agenda europea. La missione Aspides, già attiva nel Mar Rosso, potrebbe essere estesa e rafforzata con nuove navi messe a disposizione dagli Stati membri. L’obiettivo è inserirla nel lavoro della Coalizione dei volenterosi, evitando di costruire da zero un nuovo dispositivo e dando all’Europa un ruolo più visibile sulle rotte energetiche e commerciali. Nella conferenza al termine del Consiglio Difesa, Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione europea, ha allargato il quadro alle priorità discusse dai ministri, dal sostegno all’Ucraina al rafforzamento dell’Agenzia europea per la difesa.🔗 Leggi su Formiche.net
EU Foreign Chief Kallas Urges De-Escalation Iran War Sanctions Russia | DRM News | AC1F
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