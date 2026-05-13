L’Europa guarda ad Aspides per rispondere alla crisi di Hormuz

L’Europa sta valutando un possibile ampliamento della missione Aspides, attualmente presente nel Mar Rosso, per far fronte alla crisi nello Stretto di Hormuz. La situazione ha portato a un rinnovato interesse per la sicurezza marittima nella regione, con alcuni Stati membri che stanno considerando l'invio di nuove unità navali. La discussione riguarda l’eventuale estensione delle operazioni e il rafforzamento della presenza europea nella zona.

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