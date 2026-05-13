Lerici Pea Ecco i finalisti

Sono stati annunciati i finalisti della sezione ‘Edito’ 2026 del Premio Internazionale LericiPea - Golfo dei Poeti. Si tratta di Azzurra D’Agostino, Alessandro Fo e Giuseppe Grattacaso, i tre autori che si contendono il riconoscimento in questa edizione. La selezione è stata comunicata in seguito alla conclusione delle votazioni tra la giuria e gli organizzatori.

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Azzurra D’Agostino, Alessandro Fo e Giuseppe Grattacaso sono i nomi che compongono la terna finalista della sezione ‘Edito’ 2026 del Premio Internazionale LericiPea - Golfo dei Poeti. L’annuncio, frutto di un lavoro preparatorio durato mesi, accende i riflettori su una delle sezioni più prestigiose della kermesse, da sempre dedicata alla valorizzazione della grande poesia italiana contemporanea. La giuria tecnica, presieduta da Giuseppe Conte e composta da Massimo Bacigalupo, Manuel Cohen, Francesco Napoli, Davide Rondoni e Stefano Verdino, ha selezionato tre opere profondamente diverse tra loro, capaci di mappare i confini della lirica attuale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lerici Pea Ecco i finalisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate The Voice Generation, ecco i finalisti: pubblico in visibilioÈ andata in onda l’ultima puntata dedicata alle Blind Auditions di The Voice Generations, una fase decisiva che ha chiuso il lungo percorso di... Leggi anche: La classifica del Festival: ecco chi sono i 5 finalisti Argomenti più discussi: Premio LericiPea, ecco i tre finalisti della sezione Edito; Premio LericiPea Edito 2026, ecco la terna finalista; Lerici Pea Ecco i finalisti. Il Premio Lerici Pea a 70 anni lancia i giovani byronianiIl Premio Lerici Pea, dedicato alla poesia, compie settanta anni. Ma li porta bene, eccome. Nasce nel pieno del Novecento, premia autori canonici del secolo scorso, da Caproni a Spaziani, da ... ilgiornale.it