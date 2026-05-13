Il Movimento 5 Stelle e l’Associazione dei Verdi smentiscono la legge elettorale regionale, evidenziando la necessità di una revisione. Entrambi gli enti chiedono che il processo di modifica coinvolga anche le forze di opposizione e la società civile, per affrontare le criticità che attualmente caratterizzano il sistema di rappresentanza democratica. La richiesta arriva in un momento in cui si discute di un possibile miglioramento delle norme che regolano le elezioni regionali.

FIRENZE – “La legge elettorale regionale presenta diverse criticità, è ora di promuovere un confronto per la sua revisione che sia aperto anche all’opposizione e alla società civile”. Così i capigruppo del M5S e di Avs Luca Rossi Romanelli e Lorenzo Falchi a Palazzo del Pegaso nell’appuntamento promosso dallo stesso Movimento 5 Stelle e dal Coordinamento per la democrazia costituzionale per avviare un percorso pubblico di riflessione sullo stato della democrazia rappresentativa in Toscana. I rappresentanti del Cdc Domenico Gallo, Cinzia Niccolai e Paolo Solimeno hanno evidenziato le criticità rilevanti della legge elettorale regionale sotto...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Legge elettorale regionale, M5S e Avs auspicano una riforma: “Da migliorare sotto il profilo della rappresentanza democratica”

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