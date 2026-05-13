Il dibattito sulla nuova legge elettorale è acceso, con il centrodestra che tenta di avvicinare le opposizioni per trovare un accordo. Tuttavia, le opposizioni hanno rifiutato di partecipare al tavolo di confronto, chiedendo di ritirare la proposta chiamata Stabilicum. Il processo legislativo, avviato da poco, incontra così ostacoli tra le parti, rallentando i tempi per un possibile via libera prima dell’estate.

Il cantiere della legge elettorale è partito, ma la strada per uno sprint che vorrebbe il via libera entro l’estate alla proposta dello ‘ Stabilicum ‘ avanzata dal centrodestra si fa in salita. Almeno a giudicare dalle prime trattative. I capigruppo di maggioranza alla Camera, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, hanno chiamato nelle scorse ore i loro omologhi delle opposizioni, invitandoli a un confronto sulla legge elettorale, come emerso dal vertice di ieri a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Le interlocuzioni sono in corso, ma – viene spiegato – l’atteggiamento del centrosinistra rimane “intransigente” e “di chiusura” per questioni “di merito e di metodo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, il centrodestra cerca dialogo. Opposizioni chiudono al tavolo: “Ritirare Stabilicum”

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