Martedì 19 maggio a Milano si terrà un evento dedicato a chi cerca lavoro, con oltre duecento offerte disponibili. Le opportunità riguardano varie figure professionali e settori, e sono rivolte a candidati di diverse esperienze. L'iniziativa si svolge in una location centrale della città, e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano conoscere le possibilità di inserimento lavorativo.

Oltre duecento offerte di lavoro sul territorio. È possibile trovarle martedì 19 maggio a Milano, dalle 9 alle 13, presso la Sala Consiliare del Municipio 5 in viale Tibaldi 41, all’evento “Tre tappe per il lavoro“ pensato all’incontro tra persone e opportunità professionali grazie a un percorso in più momenti. I partecipanti avranno la possibilità di sostenere tre speed date lavoro, ovvero colloqui brevi di selezione, con i recruiter di Afol Metropolitana e delle agenzie per il lavoro Clom e Staff. L’evento, promosso da Afol Metropolitana in collaborazione con il Municipio 5 e le due agenzie, ha l’obiettivo di creare occasioni concrete di occupazione sul territorio, mettendo in rete istituzioni e realtà del mondo del lavoro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le selezioni per 200 offerte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Motley Fool vs Seeking Alpha: Which Stock Picker is Better for Beginners

Notizie correlate

Cinecittà World: al via selezioni per oltre 200 nuove figure professionali per stagione 2026(Adnkronos) – Cinecittà World apre le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026, al via da sabato 21 marzo.

Entra nel centro ricreativo con casco e roncola, minaccia i presenti e scappa con 200 euro e le monete delle offerteCremona – È un 44enne con precedenti, l’uomo che martedì pomeriggio ha messo a segno una rapina ai danni del Centro Cr2 Sinapsi di via Serio.

Argomenti più discussi: Le selezioni per 200 offerte; Sicurezza, maxi piano di assunzioni: 200 posti per guardie giurate tra aeroporti, ferrovie e ospedali; L'azienda che assume a tempo indeterminato 200 guardie giurate (anche a Monza e in Brianza); Il piano di assunzioni di Msc Technology: si cercano 200 persone, incentivi per chi si trasferisce a Torino.

Abbiamo finalmente superato il limite di 4x ROAS per un cliente B2B SaaS ignorando le Best Practices standard reddit

Cinecittà World apre le selezioni: 200 posti di lavoro per la stagione 2026Cinecittà World apre le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026. Sabato 28 marzo presso il parco divertimenti di Castel Romano si terrà il Job Talent Day, una ... romatoday.it