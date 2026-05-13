Le reliquie dei santi tra dimensione cultuale indagine scientifica e tutela conservativa

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2026, il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia terrà un seminario dedicato alle reliquie dei santi. L’evento approfondirà il ruolo di questi oggetti, che uniscono aspetti religiosi, culturali e scientifici, e verrà analizzato come vengono studiate e tutelate. La discussione si concentrerà sulle modalità di conservazione e sulle indagini scientifiche condotte su questi reperti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2026 il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia organizza un seminario che esplora il tema delle reliquie dei santi come oggetti complessi, al crocevia tra dimensione religiosa, cultuale e scientifica.Le reliquie dei santi tra dimensione.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Ortona un evento sulle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientificaOrtona ospita un incontro dedicato alle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientifica. Temi più discussi: Le reliquie dei santi tra dimensione cultuale, indagine scientifica e tutela conservativa; Oria si veste a festa per la ricorrenza liturgica dei Santi Medici Cosma e Damiano; I Santi Medici scendono dalla loro nicchia: Ruvo si prepara al restauro del simulacro; Chieri. Sabato 16 maggio la Processione dei Santi Giuliano e Basilissa. #santodelgiorno #3maggio santi Filippo e Giacomo il minore #apostoli ricordati insieme nel giorno in cui le loro reliquie vennero deposte nella Basilica dei Santi Apostoli a #roma. Filippo fu tra i primi ad essere chiamato, di Giacomo è nota la Lettera. ? catted x.com Esposte le reliquie dei santiTODI In un momento di profonda spiritualità che celebra la Solennità di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti, la città rivive un evento storico-religioso di rilievo. Nella chiesa di Santa Maria ... lanazione.it Diocesi: Modena, le reliquie dei Santi Martin in peregrinatio da lunedì 27 a giovedì 30 novembreLe reliquie di santa Teresa e dei suoi genitori, i santi Louis e Marie-Azélie Martin, saranno portate nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa, a Modena, dove resteranno esposte da lunedì 27 a ... agensir.it