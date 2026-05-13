Le reliquie dei santi tra dimensione cultuale indagine scientifica e tutela conservativa
In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2026, il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia terrà un seminario dedicato alle reliquie dei santi. L’evento approfondirà il ruolo di questi oggetti, che uniscono aspetti religiosi, culturali e scientifici, e verrà analizzato come vengono studiate e tutelate. La discussione si concentrerà sulle modalità di conservazione e sulle indagini scientifiche condotte su questi reperti.
In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2026 il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia organizza un seminario che esplora il tema delle reliquie dei santi come oggetti complessi, al crocevia tra dimensione religiosa, cultuale e scientifica.Le reliquie dei santi tra dimensione.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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