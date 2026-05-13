Oggi i quotidiani sportivi in edicola presentano le prime pagine di Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, tutti dedicati alle principali notizie sportive del giorno. Le testate offrono aggiornamenti su eventi, risultati e temi di attualità legati al mondo dello sport, con approfondimenti e interviste. La copertina di ciascun giornale si concentra sugli avvenimenti più rilevanti in programma o appena conclusi.

Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Al-Nassr beffato al 98’: la papera di Bento costa il titolo. Cristiano Ronaldo rinvia la festa, Inzaghi resta imbattuto e sogna ancora il Double Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 13 maggio 2026

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RASSEGNA STAMPA 13 MAGGIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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