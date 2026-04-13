Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 13 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 13 aprile 2026, sono in edicola con notizie e aggiornamenti su vari eventi. Tra i titoli principali ci sono risultati di partite recenti, infortuni di giocatori e analisi delle prossime gare. Le testate sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, tutte dedicate a coprire le principali vicende sportive del giorno.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Como, Fabregas: «Non so a che posto siamo in classifica, non la guardo mai: oggi la mia squadra mi ha dimostrato di essere capace e di avere coraggio» Inter, Chivu nel post gara: «Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo alzato un po’ i giri. Scudetto? Ecco cosa dico» Lotta Champions, si accende la corsa per il quarto posto! Milan, Juve, Como e Roma si giocano due posti: i calendari a confronto Pagelle Como Inter, Dumfries e Thuram on fire, Nico Paz bello non basta.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 13 aprile 2026 Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 13 febbraio 2026 RASSEGNA STAMPA 13 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI