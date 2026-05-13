Le notizie più importanti di oggi 13 maggio 2026 a Latina e in provincia

Il 13 maggio 2026, a Latina e nella provincia si sono verificati diversi eventi di rilievo. Sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine in diverse zone, con alcune operazioni di controlli e perquisizioni in corso. Sono stati inoltre registrati alcuni incidenti e interventi sanitari. La giornata ha visto anche la riunione di un consiglio comunale e l’approvazione di nuove delibere, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

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