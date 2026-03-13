Le notizie più importanti di oggi 13 marzo 2026 a Latina e in provincia

Ecco le principali notizie di oggi, venerdì 13 marzo 2026, a Latina e in provincia. In questa giornata sono stati registrati diversi eventi di cronaca, attualità e politica che riguardano il territorio pontino, offrendo un quadro completo di ciò che è successo nel corso della giornata. Di seguito trovate il riepilogo dei fatti più rilevanti.

Ecco il racconto della giornata attraverso i fatti principali di cronaca, attualità e politica avvenuti sul territorio pontino Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Ecco il riepilogo di questo venerdì 13 marzo attraverso il racconto dei fatti principali di cronaca, attualità e politica avvenuti sul territorio pontino. - La giornata si apre purtroppo con l'ennesima tragedia avvenuta sulla Pontina. Un incidente stradale si è verificato all'altezza di Aprilia. Un camion ha sfondato il new jersey e ha invaso l'opposta corsia di marcia colpendo in pieno un'auto che sopraggiungeva in quel momento. Nessuno scampo per Antonio Esposito, 50enne autotrasportatore di Genzano, che era alla guida del mezzo pesante, e per il conducente del veicolo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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