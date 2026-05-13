Le foto della cocaina e Havana incastrano i pusher
Le forze dell'ordine hanno scoperto che un appartamento non era solo un'abitazione, ma una centrale operativa per il taglio e il confezionamento di cocaina e marijuana. Durante le operazioni sono state trovate foto che ritraggono sostanze stupefacenti, confermando il ruolo di questo spazio nell’attività di spaccio locale. Le indagini continuano per identificare i responsabili e smantellare l’intera rete di distribuzione.
Non era un semplice appartamento, ma una base per il taglio e il confezionamento di stupefacenti destinati alle piazze di spaccio cittadine. Nel pomeriggio di ieri, 12 maggio, la Squadra mobile di Bologna ha fatto irruzione in uno stabile di via Biancolelli - Borgo Panigale - mettendo fine.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
COCAINA NELLA P*SSY – HACHIKO (Remake Montage Version)
Notizie correlate
Leggi anche: Processo a 56 pusher di cocaina, marijuana e hashish: chi sono, cosa hanno fatto e le foto dell'inchiesta