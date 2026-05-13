Le foto della cocaina e Havana incastrano i pusher

Le forze dell'ordine hanno scoperto che un appartamento non era solo un'abitazione, ma una centrale operativa per il taglio e il confezionamento di cocaina e marijuana. Durante le operazioni sono state trovate foto che ritraggono sostanze stupefacenti, confermando il ruolo di questo spazio nell’attività di spaccio locale. Le indagini continuano per identificare i responsabili e smantellare l’intera rete di distribuzione.

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