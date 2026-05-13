Le 10 Citroen più brutte di sempre ecco la classifica

Citroën è un marchio che spesso suscita opinioni contrastanti tra gli appassionati. Alcune sue vetture sono considerate riuscite, altre invece sono state criticate per il loro aspetto estetico. Di seguito viene presentata una classifica delle dieci auto più discusse in termini di design, in cui si analizzano modelli che hanno suscitato reazioni forti e spesso negative tra il pubblico. La selezione si basa su opinioni condivise e commenti degli utenti nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Citroën è un marchio particolare: quando prova a essere normale spesso perde fascino, ma quando osa. divide il pubblico in modo feroce. Molte delle Citroën considerate “brutte” sono in realtà auto stranissime, futuristiche o volutamente anti-convenzionali. Ed è proprio questo il bello del marchio. 1. Citroën Ami. Forse il caso più estremo. Tecnicamente è una microcar elettrica urbana, ma il design sembra: un elettrodomestico,. un giocattolo,. o un concept unfinished.. Caratteristiche che fanno discutere: simmetria davantidietro,. ruote minuscole,. superfici piattissime,. proporzioni da cubo.. Molti la trovano orrenda. Altri la adorano proprio perché sembra uscita da un cartone animato futurista. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Le 10 Citroen più brutte di sempre, ecco la classifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le 10 Audi più brutte di sempre, ecco la classificaAudi ha quasi sempre puntato su design sobri e “puliti”, quindi le sue auto raramente vengono definite davvero brutte. Le 10 Citroen più brutte di sempre, ecco la classificaQuali sono le Citroën più brutte di sempre? Dall'Ami alla Cactus passando per Pluriel, BX e Méhari, ecco la classifica dei modelli più discussi. ilgiornaledigitale.it I veicoli elettrici più venduti in Europa da gennaio a marzo 2026 reddit