Lazio Inter niente stellina d’argento per i nerazzurri in caso di vittoria! La rivelazione

Nella partita tra Lazio e Inter, in caso di vittoria dei nerazzurri, non sarà assegnata la stellina d’argento, simbolo di successi nel campionato di Coppa Italia. La notizia è stata resa nota da una fonte vicina alla società, che ha chiarito che questa stagione non prevederà tale riconoscimento. La competizione vede le due squadre affrontarsi in una sfida che potrebbe determinare il successo dell’Inter, ma senza l’assegnazione di questa distinzione speciale.

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