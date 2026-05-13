Lazio Inter niente stellina d’argento per i nerazzurri in caso di vittoria! La rivelazione
Nella partita tra Lazio e Inter, in caso di vittoria dei nerazzurri, non sarà assegnata la stellina d’argento, simbolo di successi nel campionato di Coppa Italia. La notizia è stata resa nota da una fonte vicina alla società, che ha chiarito che questa stagione non prevederà tale riconoscimento. La competizione vede le due squadre affrontarsi in una sfida che potrebbe determinare il successo dell’Inter, ma senza l’assegnazione di questa distinzione speciale.
di Paolo Moramarco Lazio Inter, niente stellina d’argento per i nerazzurri in caso di vittoria della decima Coppa Italia della sua storia! La rivelazione. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico, viene presentata dalla Gazzetta dello Sport con un paragone tennistico comparando da una parte Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, che chiederà ai suoi di seguire l’esempio di Jannik Sinner, numero uno del tennis azzurro, capace di affrontare ogni partita con massima concentrazione e dall’altra Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, potrebbe ispirarsi alla sorpresa Andrea Pellegrino, protagonista a Roma nel Masters 1000.🔗 Leggi su Internews24.com
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