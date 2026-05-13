Lazio Inter LIVE 0-2 | sono cinque i minuti di recupero

Alle 21 si gioca all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-2, con cinque minuti di recupero decisi dall’arbitro. Seguirà aggiornamento sui dettagli della gara e sui momenti salienti.

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di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-2: sono cinque i minuti di recupero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pisa-Inter 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Inter Atalanta LIVE 1-1: sono 6 i minuti di recuperodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto... Leggi anche: Milan Inter LIVE 1-0: si entra nei minuti di recupero Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3 | Highlights | Serie A 25-26; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming; Under 15, ottavi di finale: Lazio-Inter 0-3; La radiocronaca di Lazio-Inter su Radio Tv Serie A. DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Lazio-Inter: live report, formazioni e dettagli ift.tt/dtG9zKq x.com Finale Coppa Italia, in campo Lazio-Inter 0-2. LIVENello stadio della Capitale si assegna il trofeo. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato ... tg24.sky.it Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... calcionews24.com