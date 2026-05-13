Lazio Inter LIVE 0-2 | sono cinque i minuti di recupero

Da internews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21 si gioca all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-2, con cinque minuti di recupero decisi dall’arbitro. Seguirà aggiornamento sui dettagli della gara e sui momenti salienti.

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di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com

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