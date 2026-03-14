Inter Atalanta LIVE 1-1 | sono 6 i minuti di recupero

Alle 15 si gioca a San Siro la partita tra Inter e Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A. La gara si è conclusa con un risultato di 1-1 e sono stati concessi 6 minuti di recupero. La partita è stata seguita in diretta da Alberto Petrosilli.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Atalanta, sfida valevole per il 29° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO nel derby contro il Milan per 1 a 0, cercano subito il riscatto. La Dea di Palladino, reduce dal pareggio per 2 a 2 contro l’Udinese si trova attualmente al 7° posto in classifica con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 85? – Pareggio di Krstovic ma quante polemiche! Espulso Chivu 80? –... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta LIVE 1-1: sono 6 i minuti di recupero Articoli correlati Udinese Inter LIVE 0-1: quattro minuti di recuperoMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Leggi anche: Milan Inter LIVE 1-0: si entra nei minuti di recupero LIVE Atalanta – Inter: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Una selezione di notizie su Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. LIVE - Inter-Atalanta 1-0, 80': rush finale a San Siro, De Vrij prende il posto di Akanji e diventa capitanoINTER-ATALANTA 1-0 (26' Esposito) LIVE MATCH 80' - Chivu opera l'ultimo cambio inserendo De Vrij per Akanji. L'olandese prende in consegna la fascia di capitano. 78' - Bonny punta l'area, entra, salta ... msn.com Inter-Atalanta 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pio Esposito, via secondo tempoLa diretta live di Inter-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Inter 1-1 #Atalanta : Nikola Krstovic! #InterAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook