Lazio Inter LIVE 0-2 | miracolo di Martinez su Dia!

Alle 21 all’Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con il match che si conclude con un risultato di 0-2 a favore dell’Inter. Durante la partita, un intervento di Martinez su Dia ha suscitato particolare attenzione, con il giocatore nerazzurro che ha realizzato un gol in modo spettacolare. La partita è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti live.

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di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-2: miracolo di Martinez su Dia! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: i parametri zero che possono fare gola ad Ausilio, il cordoglio dei nerazzurri per Beccalossi, l’arbitro di Lazio Inter e il futuro di Josep Martinezdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3 | Highlights | Serie A 25-26; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming; Under 15, ottavi di finale: Lazio-Inter 0-3; Coppa Italia, Lazio-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Lazio-Inter: live report, formazioni e dettagli ift.tt/dtG9zKq x.com Finale Coppa Italia, in campo Lazio-Inter 0-2. LIVENello stadio della Capitale si assegna il trofeo. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato ... tg24.sky.it Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... calcionews24.com