Lazio Inter LIVE 0-2 | miracolo di Martinez su Dia!
Alle 21 all’Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con il match che si conclude con un risultato di 0-2 a favore dell’Inter. Durante la partita, un intervento di Martinez su Dia ha suscitato particolare attenzione, con il giocatore nerazzurro che ha realizzato un gol in modo spettacolare. La partita è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti live.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com
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