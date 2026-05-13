Lazio Inter LIVE 0-2 | inizia la ripresa!

Alle 21, all’Olimpico di Roma, si è disputata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita è iniziata alle 21 e si trovava alla ripresa, con il risultato di 0-2 in favore dell’Inter. La sfida è valida per la stagione 202526 e viene seguita in diretta.

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di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-2: inizia la ripresa! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lazio Vs Inter Milan Serie A 09/10 #danganronpa Notizie correlate Lazio Inter 0-2 LIVE: inizia la ripresaLazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 È tempo di finale di Coppa... Lazio Juve Primavera 0-2 LIVE: inizia la ripresadi Marco BaridonLazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3 | Highlights | Serie A 25-26; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming; Coppa Italia, Lazio-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; La radiocronaca di Lazio-Inter su Radio Tv Serie A. DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Lazio-Inter: live report, formazioni e dettagli ift.tt/dtG9zKq x.com Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... calcionews24.com Lazio-Inter, diretta finale Coppa Italia: risultato in tempo reale, riprende la gara all'OlimpicoAll'Olimpico in palio il secondo trofeo nazionale: si sfidano i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri di Chivu ... tuttosport.com