Lazio Inter LIVE 0-2 | inizia la ripresa!
Alle 21, all’Olimpico di Roma, si è disputata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita è iniziata alle 21 e si trovava alla ripresa, con il risultato di 0-2 in favore dell’Inter. La sfida è valida per la stagione 202526 e viene seguita in diretta.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com
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