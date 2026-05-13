Lazio Inter 0-2 LIVE | inizia la ripresa
Allo Stadio Olimpico si sta giocando la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Dopo il primo tempo, il risultato vede i nerazzurri in vantaggio per 2-0. La partita riprende in questi minuti con le squadre pronte a scendere di nuovo in campo, mentre i tifosi sono concentrati sugli sviluppi di questa importante sfida. La cronaca aggiorna gli eventi sul campo e le azioni più significative.
Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.00. Ufficiale il ricorso al TAR Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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