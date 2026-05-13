Lazio Inter LIVE 0-0 | subito giallo per Bisseck!

Da internews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21, all’Olimpico di Roma, prende il via la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Durante il primo minuto di gioco, il giocatore Bisseck riceve un cartellino giallo. La partita si svolge senza altri episodi rilevanti fino al momento attuale, con il punteggio fermo sullo 0-0. La sfida prosegue con le due squadre impegnate a cercare il primo gol.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com

lazio inter live 0 0 subito giallo per bisseck
© Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-0: subito giallo per Bisseck!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Inter-Liverpool 0-1: gol e highlights | Champions League

Video Inter-Liverpool 0-1: gol e highlights | Champions League

Notizie correlate

Lazio Inter LIVE 0-1: subito Lautaro! Nerazzurri avantidi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...

Ultimissime Inter LIVE: Bisseck torna in gruppo, secondo posto a -12di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3 | Highlights | Serie A 25-26; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming; La radiocronaca di Lazio-Inter su Radio Tv Serie A; Coppa Italia, Lazio-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

lazio inter lazio inter live 0Finale Coppa Italia, in campo Lazio-Inter 0-0. LIVENello stadio della Capitale si assegna il trofeo: calcio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una ... tg24.sky.it

lazio inter lazio inter live 0Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... calcionews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web