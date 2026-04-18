Nella giornata di oggi, si è appreso che il centrocampista Bisseck ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza. La squadra si trova a quattro punti dal primo posto, con il secondo a 12 punti di distanza. Le notizie aggiornate arrivano direttamente dalla redazione di Inter News 24, che fornisce tutte le informazioni in tempo reale sulle vicende della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 18 APRILE. Scudetto Inter: ecco quando può arrivare la matematica certezza del 21esimo titolo nazionale Scudetto Inter, il primo match point il 26 aprile: i nerazzurri campioni a Torino se si verificano questi scenari Allenamento Inter, novità sulle condizioni di Bisseck, Lautaro e Bastoni Allenamento Inter, novità sulle condizioni di Bisseck, Lautaro e Bastoni.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Bisseck torna in gruppo, secondo posto a -12

Notizie correlate

Ultimissime Inter LIVE: Mkhitaryan c’è ma Bisseck è out, Acerbi al suo posto?di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Ultimissime Inter LIVE: Mkhitaryan c’è ma Bisseck è out, Acerbi al suo posto? Prima offerta del Barcellona per Bastonidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inter, le ultime sulla convocazione di Bastoni e i rientri di Lautaro e Bisseck; Inter, non solo Lautaro: anche Bisseck salta il Como! Le ultime sul tedesco; Formazioni ufficiali Como-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Bonny, Pio Esposito, Bisseck, Nico Paz, Ramon, Jesus Rodriguez e Diao; Inter, novità Bisseck: le condizioni del difensore. Gli aggiornamenti sul rientro di Lautaro.

Infortunio Bisseck, ci sono novità: sorride l’Inter!Infortunio Bisseck - Buone notizie in casa Inter riguardo alle condizioni di Bisseck: cosa filtra verso la sfida di Coppa Italia col Como ... fantamaster.it

Ultim’ora Bisseck, arriva l’annuncio di Sky: ecco cosa filtra da AppianoArrivano novità importanti in casa Inter da Appiano: ecco cos'ha riferito Sky sulle condizioni di Bisseck e non solo. spaziointer.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter- #Cagliari x.com

Ultimissime verso Inter-Cagliari, formazioni, conferenza Chivu, stop Bastoni e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecipare all - facebook.com facebook