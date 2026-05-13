Lazio-Inter le pagelle | nerazzurri dominanti biancocelesti evanescenti

Nella partita tra Lazio e Inter, il portiere laziale ha concluso la gara con un voto di 6. Ha avuto alcune occasioni per intervenire meglio sul secondo gol e, nel complesso, ha mostrato alcune buone parate, anche se non è riuscito a impedire il raddoppio degli avversari. La sua prestazione si inserisce in una gara in cui i nerazzurri hanno dominato e i biancocelesti sono apparsi poco incisivi.

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Edoardo Motta 6 - Forse avrebbe potuto fare meglio sulla rete del 2-0 ma, in fondo, il giovane portiere laziale non ha giocato una brutta partita, mettendo pure qualche buona parata. Giocatore dal grande potenziale, da tenere assolutamente d’occhio. Adam Marusic 5. Considerato che di solito è la pietra angolare della difesa laziale, i suoi errori sono una pessima sorpresa per il pubblico dell’Olimpico. Si riprende un po’ nella ripresa ma non abbastanza per guadagnarsi la sufficienza. Dal 72’ Manuel Lazzari 6,5 - Ci mette pochi minuti per costruire la miglior occasione della partita per la Lazio. Approfitta del calo fisico della difesa ospite ma, comunque, una prova molto positiva la sua.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lazio-Inter, le pagelle: nerazzurri dominanti, biancocelesti evanescenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inter Cagliari 3-0: nerazzurri dominanti, Champions aritmetica e scudetto sempre più vicinoI nerazzurri vincono con una ripresa da scudetto mettendo tanti punti sul Napoli che gioca oggi in casa contro la Lazio Inter Cagliari: vittoria... Inter Women Lazio, manita nerazzurra in Serie A: Piovani travolge le biancocelesti con un netto 5-2di Lorenzo VezzaroInter Women Lazio, prestazione devastante delle nerazzurre: la squadra di Piovani cala il pokerissimo e ritrova i tre punti L’Inter... Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3, le pagelle della partita di Serie A; Lazio-Inter 0-3, pagelle: Lautaro Martinez domina, Romagnoli scellerato; Le pagelle di Lazio-Inter: Lautaro brilla per un'ora... alla Lautaro, Sucic e Mkhitaryan danno contributo di gioco e di gol; Lazio-Inter, le pagelle: Lautaro da 7,5 Romagnoli imperdonabile sul rosso, 4. Lazio-Inter, pagelle: Barella devastante, Sucic sopraffino. Lautaro, finite le parole x.com Lazio-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: Dumfries (7) e Dimarco (7) pendolini, Lautaro (7,5) re di coppa, Chivu (7,5) porta a casa il double al primo shotL’Inter di Cristian Chivu chiude in bellezza la stagione, aggiudicandosi dopo il 21° tricolore anche la finale di Coppa Italia dell’Olimpico contro la Lazio di Sarri, per ... leggo.it Lazio-Inter 0-2, le pagelle della finale di Coppa Italia: la ThuLa porta Chivu in paradisoLazio-Inter 0-2, la finale della Coppa Italia va ai nerazzurri, che coronano così un Doblete da ricordare negli anni. tuttomercatoweb.com