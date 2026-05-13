Lazio Inter 0-0 LIVE | fischio d’inizio della finale di Coppa Italia

Alle ore 20:45 si è dato il fischio d’inizio alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico. I due club si affrontano per il titolo in una partita che si preannuncia combattuta e decisa nel corso dei novanta minuti. La cronaca della sfida, con tutte le azioni più importanti, sarà aggiornata in tempo reale, mentre il risultato al momento è di 0-0.

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