Lavoro bollettino di guerra nella Tuscia | nel 2025 1810 accessi al pronto soccorso

Nel secondo semestre del 2025, la Asl di Viterbo ha registrato un aumento degli accessi al pronto soccorso legati a infortuni sul lavoro rispetto ai primi sei mesi dell’anno. Complessivamente, sono stati 1.810 i casi segnalati nella regione della Tuscia, evidenziando un incremento rispetto al periodo precedente. I dati sono stati comunicati attraverso il report ufficiale dell’azienda sanitaria, che monitora le situazioni di emergenza e sicurezza sul lavoro nella zona.

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