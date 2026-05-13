Lavoro bollettino di guerra nella Tuscia | nel 2025 1810 accessi al pronto soccorso

Da viterbotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo semestre del 2025, la Asl di Viterbo ha registrato un aumento degli accessi al pronto soccorso legati a infortuni sul lavoro rispetto ai primi sei mesi dell’anno. Complessivamente, sono stati 1.810 i casi segnalati nella regione della Tuscia, evidenziando un incremento rispetto al periodo precedente. I dati sono stati comunicati attraverso il report ufficiale dell’azienda sanitaria, che monitora le situazioni di emergenza e sicurezza sul lavoro nella zona.

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Report infortuni sul lavoro, secondo semestre 2025, della Asl di Viterbo: più casi rispetto alla prima metà dello stesso anno. Da gennaio a giugno erano stati 897, mentre nei successivi sei mesi arrivano a 913. In totale gli accessi al pronto soccorso dovuti a problemi sul posto di lavoro sono.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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