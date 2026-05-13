Durante un’intervista al The Ariel Helwani Show, l’attore ha dichiarato di aver espresso ai vertici della WWE il suo disappunto e quello dei fan sulla presenza elevata di pubblicità nei programmi. Ha riferito di aver parlato direttamente con i responsabili della compagnia, tra cui figure di spicco, per segnalare il problema. La conversazione è avvenuta in un contesto in cui si discuteva anche di uno degli eventi principali del circuito wrestling.

Durante un’intervista al The Ariel Helwani Show, l’attore O’Shea Jackson Jr. ha raccontato di aver portato direttamente ai vertici della WWE il malcontento dei fan riguardo alla quantità di pubblicità nei programmi della compagnia. L’occasione si era presentata circa cinque o sei mesi fa, quando l’attore era stato ospite del podcast di Stephanie McMahon — episodio poi pubblicato a gennaio 2026 — registrato al quartier generale della federazione. “L’ho detto a Triple H e Stephanie quando ho fatto il podcast di Stephanie”, ha raccontato Jackson. “Era circa cinque o sei mesi fa, una cosa del genere, quando sono andato a registrare il podcast di Stephanie McMahon.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - L’attore O’Shea Jackson Jr: “WrestleMania quasi inguardabile, l’ho detto a Triple H e Stephanie”

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