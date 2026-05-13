L’Asd Evoluzione Gymnikos di Avellino brilla alle finali nazionali di ginnastica ritmica

L’Asd Evoluzione Gymnikos di Avellino ha partecipato alle finali nazionali del Campionato Asi di ginnastica ritmica 2026, che si sono tenute dal 24 al 26 aprile presso il Palabandinelli di Velletri. La società, guidata da Marina De Santo, ha ottenuto risultati di rilievo durante la competizione. La manifestazione ha visto coinvolte diverse rappresentative provenienti da tutto il paese, con la partecipazione di ginnaste di varie età.

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di Giuseppe Ilario Brillante affermazione dell’Asd di Avellino “Evoluzione Gymnikos” di Marina De Santo alle finali del Campionato Nazionale Asi di ginnastica ritmica 2026, che si sono svolte dal 24 al 26 aprile presso il Palabandinelli di Velletri. È stata applaudita la prestazione delle giovani ginnaste e, in particolare, la qualità espressa nello sviluppo degli esercizi in una disciplina che unisce la performance atletica alla creatività e all’arte del movimento. Numerose le partecipanti alle varie categorie, provenienti da tutta Italia, che si sono qualificate attraverso le gare regionali, a dimostrazione della crescita costante dell’attività sportiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ginnastica ritmica, Evoluzione Gymnikos protagonista alla Coppa Campania ASIdi Giuseppe Ilario L’ASD di Avellino “Evoluzione Gymnikos” di Marina De Santo è stata tra le protagoniste della settima edizione della Coppa Campania... Asd Paradiso conquista il titolo regionale: i piccoli Pulcini volano alle finali nazionaliBRINDISI - L'Asd Paradiso può festeggiare un risultato straordinario ottenuto alle Finali Nazionali Acsi disputate domenica 29 marzo a Leverano, in...