Ci sono romanzi che introducono un universo narrativo, e poi ci sono libri che sembrano spalancare un portale verso qualcosa di enorme, oscuro e irresistibilmente affascinante. L’ascesa di Horus di Dan Abnett appartiene decisamente alla seconda categoria. Primo capitolo della monumentale saga dell’Eresia di Horus, il romanzo rappresenta molto più di una semplice introduzione a Warhammer 40.000: è il racconto della caduta annunciata di un mito, dell’inizio di una tragedia destinata a cambiare per sempre il destino dell’Imperium. Per me è stato anche il primo vero approccio narrativo alla lore di Warhammer, e l’impatto iniziale è stato tanto impegnativo quanto magnetico.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - L’ascesa di Horus di Dan Abnett: recensione

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