L' area verde di fronte al Duc verrà intitolata a Chiara Lubich

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio alle 11 si terrà la cerimonia di intitolazione dell'area verde di fronte al DUC. La cerimonia vedrà la scopertura di una targa dedicata a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari e riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno nel dialogo interreligioso e nella promozione della fraternità. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si svolgerà sabato 16 maggio alle ore 11 la cerimonia di intitolazione dell’area verde antistante il DUC – Direzionale Uffici Comunali a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari e figura di riferimento internazionale per la promozione del dialogo interreligioso, della fraternità e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Nel cuore della città storica l’area verde intitolata a Tommaso CrudeliÈ stata svelata questa mattina, martedì 31 marzo, la targa commemorativa in marmo posta nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e Via San...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web