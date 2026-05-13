L' area verde di fronte al Duc verrà intitolata a Chiara Lubich
Sabato 16 maggio alle 11 si terrà la cerimonia di intitolazione dell'area verde di fronte al DUC. La cerimonia vedrà la scopertura di una targa dedicata a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari e riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno nel dialogo interreligioso e nella promozione della fraternità. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.
Si svolgerà sabato 16 maggio alle ore 11 la cerimonia di intitolazione dell’area verde antistante il DUC – Direzionale Uffici Comunali a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari e figura di riferimento internazionale per la promozione del dialogo interreligioso, della fraternità e.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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