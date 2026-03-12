L'allenatore ha evidenziato che la squadra commette ancora troppi errori tecnici durante le partite, mentre il suo collega ha commentato la pressione vissuta e l'importanza di Perkovic nel gruppo. La squadra ha conquistato due punti, mantenendo la posizione in classifica che, per il momento, la vede al secondo posto dietro Pesaro.

Ecco, non proprio con un filo di gas, ma i 2 punti sono stati comunque incamerati. E in fin dei conti va bene così: specie con una classifica che, almeno per qualche giorno, dirà che i biancoblù sono secondi e alle spalle di Pesaro. In bocca della quale si andrà a fine mese per un possibile crocevia della stagione. "Era una partita dove c'era molta pressione e ne abbiamo risentito – dice coach Caja –, perché ci ha bloccato sia a livello di energie nervose, sia fisiche. Abbiamo fatto una brutta partita a Livorno e volevamo rimediare con tutte le forze. Contro Cento c'era tutto da perdere, si poteva intuire sarebbe stata una mezza tragedia". Sugli scudi del coach un De Vico da 18 di valutazione e Imbrò.

L'analisi del coach: "Facciamo ancora troppi errori tecnici. Moore? Situazione tutta da valutare». Caja: "Abbiamo sentito la pressione. Questo Perkovic ci aiuta molto...»

