L’ampliamento della Galleria Borghese sta suscitando discussioni tra gli esperti e le autorità competenti. Attualmente non esiste un progetto definitivo, ma si parla di interventi che potrebbero modificare la struttura del museo, uno dei più visitati di Roma. La questione riguarda principalmente le modalità di intervento e le eventuali conseguenze sul patrimonio artistico e architettonico del sito. La discussione resta aperta senza che siano stati definiti dettagli specifici.

Da giorni varie associazioni ed esperti di storia dell’arte protestano contro un piano per ampliare Galleria Borghese, uno dei musei più prestigiosi e frequentati d’Italia, all’interno del parco di Villa Borghese, a Roma. L’ampliamento serve a poter accogliere più visitatori e a mostrare nuove opere: se ne sa ancora molto poco, ma alcune associazioni ed esperti sono convinti che snaturerà sia il museo che il parco circostante, e lo considerano un’altra conseguenza dannosa del turismo di massa. Al momento però non c’è ancora un progetto per l’ampliamento. A gennaio Galleria Borghese ha semplicemente affidato a una società il compito di finanziare un progetto per cui deve ancora essere pubblicato un bando, e la settimana scorsa è stato sottoscritto il contratto.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’ampliamento della Galleria Borghese sta già facendo discutere

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