Il Comune ha messo da parte 100 milioni di euro come garanzia in vista dei Giochi Olimpici invernali del 2026. Attualmente, questa cifra viene considerata come una copertura per un possibile disavanzo della Fondazione organizzatrice. Al momento, però, si tratta di un rischio che viene definito “teorico” e non ci sono stati ancora sviluppi ufficiali che possano confermare problemi concreti.

Per ora si tratta di un rischio «teorico». Il Comune ha accantonato 100 milioni di euro come garanzia, per coprire «un eventuale disavanzo della Fondazione Milano Cortina 2026». Alla levata di scudi del Pd Alessandro Giungi e del consigliere FdI Enrico Marcora l'assessore alle Risorse finanziarie Emmanuel Conte ieri in Commissione ha risposto che al momento «si tratta di risorse bloccate e non ancora utilizzate. Vedremo i calcoli effettivi al momento della liquidazione della Fondazione, verso fine anno. Sapremo se e quanto ci sarà bisogno di contribuire». L'assessore ha presentato la variazione di Bilancio 2025, tra i punti illustrati ci sono i 13,75 milioni - che si aggiungono ai cento in bilico - per coprire gli impegni assunti con la candidatura per l'organizzazione delle Paralimpiadi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'allarme buco olimpico: 100 milioni per il Comune

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