L’Africa del turbocapitalismo estrattivo

Da cms.ilmanifesto.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A dicembre 2025 e nei primi mesi del 2026, gli Stati Uniti hanno siglato un accordo strategico con il presidente della Repubblica Democratica del Congo. La collaborazione riguarda specifici settori economici e minerari, con un focus su risorse naturali del paese africano. L’intesa coinvolge diversi livelli di cooperazione e si inserisce in un quadro più ampio di relazioni bilaterali tra i due paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel dicembre 2025 e nei primi mesi del 2026, gli Stati Uniti hanno formalizzato un accordo strategico con il presidente della Repubblica Democratica del Congo (RDC), Felix Tshisekedi. Non si tratta di un semplice trattato commerciale, ma dell’evoluzione del capitalismo predatorio che si compone di due elementi: l’insider trading e il turbocapitalismo estrattivo. Se guardiamo al grande Paese africano in questo 2026, questo è passato dall’essere un generico “luogo di conflitto” (un conflitto ultratrentennale di milioni di morti) a un vero e proprio laboratorio di “geoeconomia predatoria”, dove gli Stati Uniti e la Cina si sfidano usando le armi del moderno capitalismo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217africa del turbocapitalismo estrattivo
© Cms.ilmanifesto.it - L’Africa del turbocapitalismo estrattivo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Visionary Africa: l’energia del fuoco

La sfida del Kenya (e dell’Africa) sulla prevenzioneI numeri, di per sé, sono drammatici: così come riportato dalla giornalista Diana Njuguna, in Kenya ogni giorno muoiono tra le 9 e le 10 donne a...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web