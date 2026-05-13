L’Africa del turbocapitalismo estrattivo

A dicembre 2025 e nei primi mesi del 2026, gli Stati Uniti hanno siglato un accordo strategico con il presidente della Repubblica Democratica del Congo. La collaborazione riguarda specifici settori economici e minerari, con un focus su risorse naturali del paese africano. L’intesa coinvolge diversi livelli di cooperazione e si inserisce in un quadro più ampio di relazioni bilaterali tra i due paesi.

Nel dicembre 2025 e nei primi mesi del 2026, gli Stati Uniti hanno formalizzato un accordo strategico con il presidente della Repubblica Democratica del Congo (RDC), Felix Tshisekedi. Non si tratta di un semplice trattato commerciale, ma dell’evoluzione del capitalismo predatorio che si compone di due elementi: l’insider trading e il turbocapitalismo estrattivo. Se guardiamo al grande Paese africano in questo 2026, questo è passato dall’essere un generico “luogo di conflitto” (un conflitto ultratrentennale di milioni di morti) a un vero e proprio laboratorio di “geoeconomia predatoria”, dove gli Stati Uniti e la Cina si sfidano usando le armi del moderno capitalismo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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