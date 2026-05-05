Visionary Africa | l’energia del fuoco

WSP Photography annuncia l’apertura di “L’energia del fuoco. Studi, riti e autoritratti in Cameroon”, evento incluso nel ciclo Visionary Africa curato da Alessandra Migani. La mostra si terrà sabato 16 maggio alle 19 presso la sede in Via Costanzo Cloro 58 a Roma. L’esposizione presenta fotografie che esplorano temi legati all’uso simbolico e rituale del fuoco, con immagini realizzate in Camerun.

WSP photography è lieta di presentare “L’energia del fuoco. Studi, riti e autoritratti in Cameroon”: il nuovo appuntamento del ciclo Visionary Africa a cura di Alessandra Migani che si svolgerà sabato 16 maggio dalle ore 19 presso la nostra sede in Via Costanzo Cloro 58, Roma.Ospite d’eccezione.🔗 Leggi su Romatoday.it

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