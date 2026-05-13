La Volley Pescara 3 vince il campionato regionale under 14 femminile

L’under 14 femminile della società Pescara Volley 3 ha vinto il campionato regionale. La squadra è riuscita a laurearsi campione dopo aver disputato le partite decisive del torneo. La vittoria è stata annunciata ufficialmente al termine delle ultime gare della competizione. La squadra ha ottenuto il risultato dopo aver superato le avversarie nelle sfide finali.

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