La Volley Pescara 3 vince il campionato regionale under 14 femminile
L’under 14 femminile della società Pescara Volley 3 ha vinto il campionato regionale. La squadra è riuscita a laurearsi campione dopo aver disputato le partite decisive del torneo. La vittoria è stata annunciata ufficialmente al termine delle ultime gare della competizione. La squadra ha ottenuto il risultato dopo aver superato le avversarie nelle sfide finali.
Grande soddisfazione per l'under 14 della società Pescara Volley 3 che ha conquistato il titolo di campione regionale. La finale regionale disputata contro l'Antoniana regala grande spettacolo ad un pubblico molto caloroso ed appassionato. “La partita é stata guidata egregiamente da mister.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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