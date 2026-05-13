La Ruota della Fortuna non va in onda oggi mercoledì 13 maggio 2026 | perchè? Il motivo e quando torna su Canale 5
Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, “La Ruota della Fortuna” non sarà trasmessa su Canale 5. La decisione di sospendere la messa in onda riguarda lo show condotto da Gerry Scotti, che non andrà in onda come previsto. La trasmissione tornerà in programmazione in una data ancora da comunicare. La mancanza dell’appuntamento è stata confermata dalla rete senza ulteriori dettagli sul motivo della cancellazione.
Stop alla messa in onda de “ La Ruota della Fortuna ” di Gerry Scotti. Salta l’appuntamento di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, del seguitissimo game show dell’access prime-time di Canale 5. Scopriamo il motivo e quando torna in onda. La Ruota della Fortuna, la puntata di oggi – 13 maggio 2026 – non va in onda. Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, non va in onda la puntata de “ La Ruota della Fortuna “, il quiz show di successo condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui su Canale 5. Il programma, campione d’ascolti di Canale 5, salta il consueto appuntamento per lasciare spazio alla messa in onda di un evento sportivo molto atteso.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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