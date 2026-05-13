La roccia sul mare a Bagheria | trekking alla scoperta di Portella Vignazza

Riparte la stagione di iniziative dedicate alla tutela e alla scoperta del litorale. Sabato 16 maggio 2026, il collettivo "Di chi è il mare?" organizza "La roccia sul mare", un trekking aperto alla cittadinanza per esplorare una delle aree meno conosciute e più affascinanti del territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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