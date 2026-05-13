La Regione Campania partecipa alla trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolge dal 14 al 18 maggio presso Lingotto Fiere. Lo spazio dedicato si trova nel Padiglione Oval ed ha una superficie di 270 metri quadrati. L’evento vede presenti numerosi espositori e si svolge in diverse giornate, attirando visitatori da tutto il Paese.

NAPOLI – Uno stand nel Padiglione Oval di 270 metri quadrati. Sarà questo lo spazio della Regione Campania alla trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma da domani 14 maggio a lunedì18 a Lingotto Fiere. Una straordinaria vetrina per gli oltre 50 editori campani che parteciperanno alla rassegna letteraria più importante d’Italia. Tanti i libri in esposizione e vendita, e molti di questi saranno presentati al pubblico nel corso dei 45 appuntamenti che compongono il ricco calendario degli incontri, sette dei quali avranno un rilievo istituzionale. Con l’obiettivo dichiarato di valorizzare la vivacità e la ricchezza del patrimonio librario regionale, mettendo in evidenza la straordinaria qualità della produzione editoriale e i tanti talenti letterari.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - La Regione Campania a Torino per il Salone del Libro

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