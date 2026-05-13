La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo

Da avellinotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio. L’avviso si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale e riguarda prevalentemente rovesci e temporali locali di moderata intensità. L’allerta interessa specificamente alcune zone della regione e si riferisce a condizioni meteorologiche temporanee.

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La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo valido dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio, per locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. Queste, in dettaglio, le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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