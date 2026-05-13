La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio. L’avviso si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale e riguarda prevalentemente rovesci e temporali locali di moderata intensità. L’allerta interessa specificamente alcune zone della regione e si riferisce a condizioni meteorologiche temporanee.

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La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo valido dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio, per locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. Queste, in dettaglio, le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ANCHE DOMANI, MERCOLEDI' 7 GENNAIO, ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA Notizie correlate Leggi anche: La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla Temi più discussi: Maltempo: pioggia e temporali al Centro-Nord; approvata la nuova legge sul sistema regionale di Protezione Civile; Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo per il 13 maggio 2026; La Protezione civile accompagna il cittadino – House Organ della Protezione civile. Il Dipartimento della Protezione Civile al Salone del Libro di Torino! Dal fumetto al podcast, dal reportage al romanzo, dalla scienza alla poesia: infiniti racconti, una sola storia. Vi aspettiamo al PAD 2 - Stand H146/J145, dove si alterneranno voci diverse attorn x.com Protezione civile, la nuova sede: «Annullata l'aggiudicazione»UDINE - Arriva la doccia fredda, a otto giorni di distanza dal sopralluogo in pompa magna del 4 maggio al futuro cantiere per la nuova sede della Protezione civile che sarà intitolata ... ilgazzettino.it Terremoto Friuli 1976 – Così 10mila scout siciliani, lucani e campani aiutarono nell’emergenza e nella ricostruzione. Da lì nacque la Protezione civileDa Sicilia, Basilicata e Campania per aiutare il Friuli: la storia degli scout che ispirarono la Protezione Civile. ilfattoquotidiano.it