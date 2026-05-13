La mamma di Domenico Caliendo il bambino napoletano col cuore bruciato ha scritto un libro sul figlio

La madre di un bambino napoletano noto per un problema al cuore ha pubblicato un libro dedicato alla propria esperienza. La donna ha collaborato con un avvocato per la stesura del diario degli ultimi anni, che racconta momenti e vicende legate alla condizione del figlio. Attualmente, la famiglia è seguita da un avvocato che presta assistenza legale dopo il trapianto effettuato presso l’ospedale Monaldi.

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