La grammatica del crocifisso nella condanna che ignora i corpi

Un soldato dell’esercito israeliano è stato condannato a ventuno giorni di carcere militare dopo essere stato fotografato a Debel, nel sud del Libano, mentre infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sui comportamenti delle forze armate in zone di conflitto e sul rispetto dei simboli religiosi. La condanna è stata comunicata ufficialmente dalle autorità militari senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

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