La grammatica del crocifisso nella condanna che ignora i corpi
Un soldato dell’esercito israeliano è stato condannato a ventuno giorni di carcere militare dopo essere stato fotografato a Debel, nel sud del Libano, mentre infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sui comportamenti delle forze armate in zone di conflitto e sul rispetto dei simboli religiosi. La condanna è stata comunicata ufficialmente dalle autorità militari senza ulteriori dettagli sulla vicenda.
Ventuno giorni di carcere militare per il soldato dell’esercito israeliano fotografato a Debel, sud del Libano, mentre infila una sigaretta in bocca a una statua della Vergine Maria. Quattordici giorni per il commilitone che ha scattato la foto. La sentenza è dell’IDF, comunicata l’11 maggio. Il giorno stesso, nell’intervista al Messaggero pubblicata oggi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani definisce l’immagine «uno choc per me e per tutti i cristiani» e sottolinea che «quei militari di Idf sono stati subito condannati, così come il soldato che ha messo la sigaretta in bocca alla Madonna in Libano». La parola condanna entra qui per la prima volta.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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