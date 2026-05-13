Arezzo trasforma la tradizione della Giostra del Saracino in un gioco di carte, portando le sfide medievali direttamente nelle case. La città, famosa per questa manifestazione storica, offre ora un modo diverso di vivere le proprie radici attraverso un’attività da tavolo. La nuova proposta mira a coinvolgere appassionati e sostenitori, mantenendo vivo il legame con le tradizioni locali anche lontano dalla piazza.

AREZZO La storica passione della città per la Giostra del Saracino diventa finalmente un’esperienza da vivere attorno a un tavolo da gioco. È stato infatti lanciato ufficialmente " La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte ", il nuovo gioco strategico ispirato alla più celebre e amata manifestazione medievale aretina. Il progetto è stato realizzato da Senza Pensieri SRLS con il supporto del Comune di Arezzo “Ufficio politiche culturali e turistiche - Giostra del Saracino con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la tradizione della Giostra attraverso uno strumento innovativo, coinvolgente e adatto a tutte le età. Ideato e sviluppato da Tommaso Guzzo, il gioco trasporta i partecipanti nel cuore della sfida tra i quattro quartieri storici della città: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea e Porta Santo Spirito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Giostra diventa un gioco di carte. Spazio alle sfide medievali attorno al tavolo

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