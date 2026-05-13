La gara Mandorlini dribbla la pressione | C’è una città intera che ci spinge

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano poche ore alla partita decisiva per il Ravenna, con l’allenatore che commenta la pressione della città e la spinta dei tifosi. Dopo il pareggio combattuto dell’andata, Mandorlini si prepara a affrontare una sfida che promette di essere diversa, sottolineando che i prossimi novanta minuti cambieranno il volto della stagione. La tensione si respira tra i sostenitori e la squadra, pronta a dare il massimo.

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Mancano poche ore alla sfida che deciderà il destino stagionale del Ravenna. Dopo il pareggio pirotecnico dell’andata, Andrea Mandorlini tiene alta la guardia, consapevole che i prossimi 90’ non avranno nulla a che vedere con quanto visto finora. Per l’allenatore giallorosso, l’approccio psicologico sarà il vero ago della bilancia. "Non siamo stati superiori in niente, è stata una partita che ha avuto dei momenti differenti e questa è quella decisiva. Tutto quello che è stato, di bello o di brutto, bisogna resettarlo. Adesso non conta più, dobbiamo solo preparare questi pochi giorni, soprattutto a livello mentale". Il 2-2 di domenica scorsa garantisce un piccolo vantaggio nei due risultati su tre, ma Mandorlini rifiuta calcoli speculativi: "Bisogna essere pronti, abbiamo visto che basta poco per cambiare l’inerzia di un match.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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