La gara tra 46 comuni per raccogliere più rifiuti | come partecipare

Tra il 9 e il 10 maggio si svolgerà una competizione tra 46 comuni italiani, coinvolgendo i cittadini in una gara di raccolta rifiuti. L’iniziativa, chiamata We Plogging, invita le persone a iscriversi e partecipare camminando per le vie del proprio territorio, raccogliendo i rifiuti lungo il percorso. L’obiettivo è incentivare la partecipazione e sensibilizzare sull’importanza della gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

Una gara tra i cittadini di 46 comuni a chi raccoglie più rifiuti. È quella che andrà in scena questo fine settimana, 9 e 10 maggio, e che vedrà partecipare, all’interno dell’iniziativa We Plogging, i cittadini che si vorranno iscrivere in una gara dove si camminerà per le vie cittadine e nella.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Rifiuti lungo la bretella tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro, alleanza tra comuni e province contro gli inciviliLa transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più… Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Astino, avanti per la nuova vasca da 4,6 milioni di euro. Il Comune di Bergamo la finanzia col mutuo; F1, Gp Miami: Norris vince la gara Sprint. Gli highlights; Santhià, in mille di corsa il Primo Maggio: Che gioia unire sei comuni; La Brianza sfida l’abbandono dei rifiuti: torna il WE Plogging di CEM Ambiente. «Qui a Roma c’è sempre un affetto speciale. Vivo alla giornata, ogni gara è una conquista» - facebook.com facebook Sneijder durissimo dopo Arsenal-Atletico Madrid: "Gara da annullare, la vera finale è Bayern-PSG" x.com