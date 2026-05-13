La forza di una donna anticipazioni del 17 e 22 maggio | il gran finale

La forza di una donna, anticipazioni del 17 e 22 maggio. Gran finale per la soap opera turca di Canale 5. Enver riesce finalmente a smascherare Sirin, che viene arrestata dalla polizia con accuse gravissime: l’omicidio di Sarp e il tentato omicidio del piccolo Doruk. La donna viene ricoverata in un ospedale psichiatrico, dove continua a mostrare comportamenti instabili e aggressivi. Nonostante tutto, Enver non smette di andarla a trovare ogni giorno, incapace di abbandonare sua figlia. Bahar, mossa a compassione per il dolore del patrigno, decide di accompagnarlo durante una visita, ma la presenza della donna scatena una violenta reazione di Sirin, che perde il controllo e viene sedata dal personale medico, continuano le anticipazioni de La forza di una donna.🔗 Leggi su 2anews.it

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