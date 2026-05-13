La Fiorentina si prepara alla partita contro la Juventus, con i giocatori che hanno ripreso gli allenamenti. Moise Kean ha già iniziato le sedute personalizzate, aumentando gradualmente gli impegni di allenamento. La squadra torna in campo oggi per la preparazione in vista della penultima giornata di campionato, mentre il tecnico ha rivolto alcune critiche alla strategia avversaria.

Se Moise Kean è già al lavoro da ieri, con una doppia seduta personalizzata che prevede sempre maggiori carichi di lavoro, il resto della Fiorentina riprenderà oggi la preparazione in vista della penultima di campionato contro la Juventus. L’obiettivo di renderla una partita del tutto inutile ai fini della classifica è stato centrato con lo scialbo pareggio di domenica col Genoa, ma in casa viola l’imperativo in questo momento è quello di evitare brutte figure come invece accaduto all’Olimpico contro la Roma. Partiamo proprio da Kean, che via via ha visto svuotarsi l’infermeria salvo rimanere l’unico ancora ad allenarsi a parte. Il centravanti gigliato però sta meglio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La formazione anti-Juve. Parisi torna in... attacco

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